Picchia la compagna sulla sedia a rotelle: 67enne arrestato dopo l'ennesima violenza

Un 67enne originario di Ruvo di Puglia (Bari) ma residente a Rimini è stato arrestato dalla Polizia per maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della compagna invalida sulla sedia a rotelle. Lo riporta l'Ansa. In base alle indagini coordinate dalla Procura, l'uomo avrebbe aggredito la compagna già da alcuni anni. La donna, nel 2022, era finita in ospedale con ferite alla faccia e alla testa, ma non aveva mai voluto denunciare il compagno. Al termine dell'ultima aggressione, avvenuta a novembre scorso, nella quale si è salvata grazie alla vicina di casa che ha chiamato la Polizia, ha deciso di chiedere aiuto. Secondo le testimonianze raccolte dalla squadra mobile, le violenze dell’uomo nei confronti della convivente sarebbero partite già dal 2018.