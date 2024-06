Picchiata e rapinata della borsa, l'autore catturato dopo un inseguimento aggredisce gli agenti

Una violenta rapina, nella notte tra domenica e lunedì, con l'autore che è stato catturato dagli agenti delle Volanti dopo un lungo inseguimento. A dare l'allarme, verso le 2.30, è stata una transessuale che si trovava nei pressi di un distributore nella zona Celle di Rimini. Sul posto si sono precipitati gli agenti dove hanno trovato la vittima che ha spiegato loro di essere stata avvicinata da un individuo il quale, all'improvviso, l'ha afferrata per il collo trascinandola in una zona buia della piazzola di rifornimento. La trans ha cercato di resistere e di urlare ma, nella colluttazione, il malvivente è riuscito a strapparle la borsetta per poi fuggire. Nel perlustrare l'area, il personale della Questura ha individuato poco distante un'ombra che si nascondeva tra i veicoli in sosta e quando si sono avvicinati si sono resi conto che corrispondeva alla descrizione del rapinatore fatta dalla vittima.

L'uomo, poi identificato per un nordafricano 30enne, vistosi scoperto è scappato a piedi lungo l'argine del Marecchia. Inseguito dalle divise è stato bloccato dopo una breve fuga ma, nonostante questo, il rapinatore ha opposto una strenua resistenza cercando di divincolarsi prendendo a calci e pugni gli agenti. Ammanettato e portato in Questura, lo straniero è stato trovato in possesso della borsa sottratta alla transessuale oltre a una carta di credito risultata essere provento di un altro furto. Mentre gli agenti sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso, il 30enne è stato arrestato per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali oltre ad essere denunciato a piede libero per ricettazione e, al termine delle pratiche di rito, trasferito nel carcere dei "Casetti".