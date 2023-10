Picchiava i bambini che doveva accudire, condannata la maestra Loredana Pacassoni

E' stata ritenuta colpevole dei maltrattamenti nei confronti dei suoi piccoli alunni che avrebbe dovuto accudire e condannata 2 anni, 8 mesi e 10 giorni Loredana Pacassoni, la maestra dell'asilo "Il Delfino", arrestata nell'aprile del 2016 dai carabinieri. L'insegnate, finita al centro di un'inchiesta dell'Arma coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, e il Comune di Rimini dovranno anche versare alle parti civili, una ventina le vittime che si sono costituite in giudizio, una provvisionale di 2500 euro a testa oltre alle spese sostenute dai legali che le assistevano. La vpo che ha seguito il dibattimento, Simona Bagnaresi, aveva fatto una richiesta di 4 anni e 3 mesi. Per il risarcimento dei danni, invece, la decisione è stata demandata al giudice Civile. La Pacassoni, 68 anni, era nel mirino dei carabinieri dal novembre del 2015 quando, una bidella durante l'ora del pranzo, aveva visto la maestra sculacciare violentemente un bambino e aveva denunciato la cosa sia in Procura che negli uffici del Comune. Per questo episodio, tuttavia, la 68enne è stata assolta. La maestra, già nel 2010, era finita al centro di una vicenda analoga quando, all'epoca, aveva messo in punizione un bambino di 5 anni che si era fatto la pipì addosso impedendogli di andare in bagno a cambiarsi.

Anche alla luce di quel precedente episodio, gli inquirenti dell'Arma avevano iniziato a indagare installando, all'interno dell'asilo, delle telecamere nascoste che avevano documentato i quotidiani episodi di violenza della donna. Urli in faccia, spintoni, braccia strattonate e continue umiliazioni nei confronti dei piccoli che, secondo quanto certificato dalla consulente della Procura, avevano innescato nei bambini un vero e proprio clima di terrore tanto che, per la paura, si facevano i loro bisogni addosso. Dalla perizia, infatti, era emerso come la Pacassoni picchiasse i bambini senza alcun motivo apparente ingenerando, in loro, gravi conseguenze nell'autostima perchè non capivano i motivi delle percosse.