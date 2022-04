Posti ideali per il picnic di Pasquetta, una guida specializzata premia due location del Riminese

Le festività pasquali sono ormai alle porte. Da una collaborazione tra il sito di comparazione di auto a noleggio EnjoyTravel.com e il sito di viaggi Big 7 Travel nasce una ricerca sui "I 15 luoghi adatti alla famiglia per un picnic di Pasquetta". Due delle mete inserite nell'elenco risultano in Provincia di Rimini. Si tratta di Italia in Miniatura e Parco delle Querce.

La guida racconta come all'Italia in Miniatura "c’è anche il percorso in canoa, il Parco dei Pappagalli e il Luna Park della Scienza con esperimenti fisici per bambini. Il parco è aperto tutti i giorni da marzo a settembre ed è un luogo davvero adatto alle famiglie, perfetto per unire lo stare all’aria aperta, il divertimento e la cultura". E sullo specifico del pic nic EnjoyTravel.com e il sito di viaggi Big 7 Travel si addentrano "con le sue aree picnic accessibili a tutti i visitatori, l’Italia in Miniatura rappresenta il perfetto sito per trascorrere una Pasquetta in un contesto diverso dal solito".

Parole di grande elogio anche per il Parco delle Querce "è presente una comoda area picnic con tavoli con panche in legno, gazebo con tavolo e panche, zona bracieri in muratura, fontane per l’acqua, servizi igienici e un’area giochi per bambini. Una soluzione perfetta per una giornata in famiglia e per trascorrere il lunedì di Pas quetta in un parco adatto a tutte l’età".

Lo studio è pubblicato da EnjoyTravel.com, un sito di comparazione prezzi specializzato nel noleggio auto che mette a confronto migliaia di città in più di 100 paesi, facilitando il processo di prenotazione online. EnjoyTravel.com è stato il primo a introdurre la politica del carburante equo e il primo sito nel Regno Unito a collaborare con fornitori che adottano quest’iniziativa, evitando ai clienti situazioni disoneste quando si prenota un veicolo all’estero. Durante la pandemia da Covid-19, EnjoyTravel.com è stato il primo sito di noleggio auto nel Regno Unito a offrire un sistema di ritiro auto contact-free e a misura di Covid in collaborazione con Easirent.