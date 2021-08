Piedibus, la Giunta conferma il progetto fino al 2024: un investimento di circa 90mila euro

Confermato anche per i prossimi tre anni scolastici il progetto Piedibus, iniziativa che da ormai dodici anni dà l’opportunità ai bambini di raggiungere la scuola a piedi, in piena sicurezza. La Giunta comunale ha infatti approvato il prolungamento del progetto, scaduto nel giugno scorso, anche per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, con un investimento di circa 90mila euro e con la possibilità di implementare il servizio in previsione di ulteriori risorse assegnate in attuazione al Pnrr, che dedica particolare attenzione alla mobilità sostenibile.

Lo scorso anno scolastico, nonostante le difficoltà legate alle conseguenze della pandemia e alle novità normative in termini di sicurezza e distanziamento, sono state undici le linee di piedibus attivate verso nove scuole primarie del territorio, per complessivi 275 bambini coinvolti. Fondamentale l’apporto dei volontari, che anche nell’ultimo anno hanno risposto con la consueta disponibilità ad accompagnare i giovani studenti verso i rispettivi plessi: trenta gli operatori impegnati, per complessive 3.672 ore dedicate a garantire il servizio.