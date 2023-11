Pienone sull'Isola dei Platani a Bellaria per l'evento di Halloween 'Fatti un selfie e vinci'

Grande partecipazione con l’evento Isola di Halloween Fatti un Selfie e Vinci svolto nella giornata di martedì a Bellaria-Igea Marina. "Abbiamo avuto una bellissima risposta da parte delle persone, dei nostri concittadini, che invitiamo a frequentare gli eventi e a vivere la nostra città e a comprare nei nostri esercizi e attività dando una mano al tessuto economico commerciale locale - commentano dall'associazione Isola dei Platani - Ringraziamo tutti quelli che hanno reso possibile questo risultato e in particolar modo il Comune di Bellaria Igea Marina, gli associati all’Isola dei Platani, i volontari della Banca del Tempo, il Lollipop che ha regalato quasi 1000 coni gelato ai bambini in maschera, tutti gli sponsor e in particolare le attività che hanno contribuito offrendo 43 premi estratti dai bambini in maschera, dal pentolone delle streghe presenti in piazza Matteotti e per quello che si aggiudicherà il 25 novembre coi like nella pagina Facebook dell’Isola dei Platani".

Con l’occasione sono state accese le nuove luminarie che la ditta Porfiri luce utilizza da anni con led a bassissimo consumo, scelte per avere un’ottima resa, un effetto scintillante per la città, ma consumare pochissimo. Halloween Fatti un Selfie e Vinci quest’anno ha raggiunto numeri di partecipanti che sta aumentando esponenzialmente ogni anno, il viale sempre più frequentato, con foto di bambini mascherati, scattate davanti alle vetrine e postate nella pagina Facebook Isola dei Platani o postate nel proprio profilo e taggando Isola dei Platani.