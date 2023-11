Pierandrea Genghini eletto nuovo presidente di Cna Bellaria - Igea Marina

Pierandrea Genghini, legale rappresentante della ditta Elettrocentro 2 srl è il nuovo Presidente di CNA Bellaria - Igea Marina, eletto nel corso dell’assemblea tenutasi lo scorso lunedì 20. Pierandrea Genghini segue per certi aspetti le orme del padre Piero, già negli anni ’80 protagonista di un’analoga esperienza in CNA con il ruolo di Presidente. L’assemblea ha anche deliberato l’ingresso, in qualità di consigliere, di Claudio Domeniconi, titolare insieme alla moglie Raffaella del bar Zenzero. La serata ha visto anche la partecipazione del Sindaco Filippo Giorgetti che incontrando il gruppo di imprenditori CNA ha illustrato il tema delle opportunità legate alle comunità energetiche, vicenda sulla quale da tempo CNA si spende con la consapevolezza di come tra le prossime sfide ci sia quella del cambiamento culturale sui consumi energetici in grado di rispettare l’ambiente e dare maggiore competitività alle aziende. Il comune di Bellaria Igea Marina si sta adoperando alla costituzione di una comunità energetica, estesa a tutto il territorio comunale, ed è per questo in linea con gli obiettivi della stessa CNA pronta a coinvolgere le circa 260 imprese associate al fine di ottenere importanti risultati sul tema green.