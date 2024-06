Pierina sapeva dei tradimenti di Manuela? Nuova tornata di audizioni in Questura

Due amiche di Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli uccisa a coltellate nella tromba delle scale del condominio di via del Ciclamino a Rimini lo scorso ottobre, sono state ascoltate in Questura dagli inquirenti della Squadra Mobile che indagano sul delitto della 78enne per il quale è indagato il vicino di casa Louis Dassilva. Ascoltate come persone informate sui fatti, le signore hanno trascorso il pomeriggio e la serata di mercoledì negli uffici di piazzale Bornaccini. Al centro delle domande ci sarebbero i rapporti che correvano tra i vari protagonisti della vicenda e, in particolare, quelli tra la Bianchi e il resto della famiglia della vittima e quello tra la stessa Manuela e Louis che con lei intratteneva una relazione extraconiugale. Pierina, forse, era venuta a conoscenza del tradimento della nuora ma, con tutta probabilità, era all'oscuro di chi fosse l'amante. Non sarebbe inverosimile che, prima o poi, la 78enne potesse scoprire che il figlio Giuliano venisse tradito col vicino di casa e questa paura potrebbe essere il movente del delitto.

Un omicidio che è avvenuto alla vigilia del giorno in cui la Bianchi, appartenente ai Testimoni di Geova così come la vittima, avrebbe dovuto essere giudicata dagli anziani (un gruppo di fedeli di grande esperienza che guida la comunità). Al centro dell'incontro ci sarebbero stati dei provvedimenti da prendere nei confronti della moglie di Giuliano "colpevole" di avere avuto una relazione clandestina con il vicino di casa Louis Dassilva. Un adulterio gravemente condannato dai dettami della comunità. La riunione degli anziani, tuttavia, sarebbe saltata proprio a causa della terribile morte di Pierina.

Resta da capire se la nuora di Pierina fosse agitata per l'incontro degli anziani ma, quello che è certo, è che la 78enne era venuta a conoscenza del tradimento di Manuela e a sua volta avrebbe dovuto venire sentita se non lo era già stata. Un aspetto, quindi, che getta una luce particolare sui rapporti tra suocera e nuora anche in seguito alle presunte telefonate che la Bianchi aveva origliato grazie alla "spiata" della vicina di casa Valeria Bartolucci. Quest'ultima, moglie di Louis, sarebbe stata all'oscuro della relazione del marito con l'amica scoprendo il tradimento solo in seguito alle indagini sull'omicidio.