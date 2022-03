Piero Pelù e i Litfiba all'Arena della Regina per "L'ultimo girone" tour

“L’ultimo girone”, il nuovo tour dei Litfiba che rappresenterà l’ultima occasione per vederli insieme dal vivo, sbarca all'Arena della Regina di Cattolica il 20 agosto. “La sentite nell’aria la voglia di ritrovarsi sotto il palco per due ore di vera festa rock?”, chiedono i Litfiba ai loro fans sui social. Nell'anno in cui Piero Pelù spegne le 60 candeline negli ultimi 42 anni la rock band è stata più longeva e apprezzata del panorama italiano. Una storia che si può fregiare di successi discografici con 10 milioni di copie vendute e migliaia di concerti in Italia, Europa e nel resto del mondo, precursori come pochi del rock cantato in italiano, ma anche fortemente legata a doppia mandata alla storia del nostro Paese, tra impegno sociale, battaglie civili/ambientali e diritti umani. Pochi artisti, infatti, possono vantare di aver affrontato, con così grande successo e perseveranza, una gavetta e un percorso lungo e tortuoso come quello della musica e dei suoi cambiamenti durante questi anni, a maggior ragione se parliamo di rock, come i Litfiba, la band presente ancora oggi non solo nel cuore di centinaia di migliaia di fan ma anche nella hall of fame della musica italiana.