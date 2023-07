Alla Pieve di Santarcangelo la commemorazione del 79° anniversario dell’eccidio di Fossoli

Il 12 luglio 1944 a Fossoli (Carpi) si consumò l’eccidio nazifascista in cui vennero fucilati 67 internati politici, compreso il santarcangiolese Rino Molari. Anche quest’anno, in occasione del 79° anniversario della strage, il Comitato cittadino antifascista organizza una commemorazione, che si svolgerà domenica 16 luglio alla Pieve di Santarcangelo.

Alle ore 9,45 è previsto il ritrovo per la messa dedicata a Molari, che comincerà alle ore 10, mentre a partire dalle ore 10,45 circa avranno luogo gli interventi istituzionali nel giardino della Pieve, presso la lapide che ricorda l’antifascista santarcangiolese nelle immediate vicinanze della sua casa natale. A prendere la parola saranno la sindaca Alice Parma e Stefania Cicillo, in rappresentanza dell’Anpi provinciale di Rimini.

Domenica scorsa (9 luglio), inoltre, la sindaca Parma e una delegazione dell’Anpi di Santarcangelo hanno preso parte alla commemorazione che si è svolta presso il campo di concentramento di Fossoli, alla quale sono intervenuti il sindaco di Carpi, Alberto Bellelli, il presidente della Fondazione Fossoli, Pierluigi Castagnetti, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e il vice presidente esecutivo della Commissione Europea, Frans Timmermans.