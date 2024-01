La pioggia non ferma la Befana: calze e dolci per i bambini di Riccione

La Befana è arrivata a Riccione. Ad accoglierla ci sono stati centinaia di bambini. Nonostante il maltempo, la vecchietta più amata dai piccoli è arrivata a Riccione e ha portato calze con i dolci per tutti distribuite da volontarie e volontari della Croce Rossa. Una festa che si è svolta, a causa della pioggia, non lungo le vie del paese, come inizialmente programmato, ma all’interno della struttura adiacente alla chiesa di San Martino messa a disposizione del parroco don Alessio Alasia. La Befana è stata accompagnata dagli allievi di Riccione Dance Center: i giovani ballerini hanno portato in città i ritmi scatenati delle performance estemporanee di hip hop.