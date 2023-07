E' stato uno dei pionieri dell'informazione cittadina, inaugurata la rotonda dedicata al giornalista

“Rotonda Guerrino Pari giornalista riminese (1938- 2002)”, è questa la dicitura inserita nella targa viaria, posta all’intersezione fra Largo Unità d’Italia, via Circonvallazione Meridionale e via Donato Bramante, scoperta in un momento ufficiale, alla presenza di parenti e amici del giornalista riminese.

Un sentito momento di commemorazione in cui è stata rievocata la memoria del giornalista e pioniere dell'informazione cittadina, che ha visto riunirsi nel luogo a lui dedicato, l’assessore alla toponomastica Francesco Bragagni, la moglie Renata, i figli Andrea e Katia, il fratello Paolo, e tanti fra parenti, amici e cittadini.

Come noto Guerrino Pari è stato direttore dell'emittente Vga Telerimini, uno dei pionieri dell'informazione cittadina sia radiotelevisiva che di carta stampata e punto di riferimento, per oltre trent’anni, per tutti coloro che hanno avuto un ruolo pubblico nella provincia riminese. Guerrino Pari ha dato un importante contributo alla crescita del territorio riminese, lavorando giorno dopo giorno per informare in maniera puntigliosa ed esemplare circa la cronaca quotidiana, ma non dimenticando di custodire intelligentemente e mantenere patrimonio vivo quelle tradizioni locali che ancora rappresentano una forza e un collante per tutti i riminesi.