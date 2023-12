Piromane in azione, auto data alle fiamme nella notte

E' di origine dolosa l'incendio che, nella notte tra giovedì e venerdì, ha distrutto una Chevrolet parcheggiata in strada. Le fiamme sono divampate intorno alle mezzanotte in via Dario Campana, a Rimini, e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco. Il personale del 115 ha provveduto ad estinguere il rogo, partito dalla parte anteriore del mezzo, ma nonostante l'intervento l'utilitaria è andata in cenere. In via Dario Campana, per gli accertamenti di rito, è intervenuta anche una pattuglia della polizia di Stato.