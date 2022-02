Piromane nel centro storico, una testimone: "Scene agghiaccianti con la gente che urlava disperata"

"E' questa la sicurezza di Rimini?". Questa la domanda che, dalla notte tra mercoledì e giovedì, serpeggia tra i residenti del centro storico dopo che un piromane ha appiccato una serie di incendi che hanno mandato in cenere 4 veicoli parcheggiati in diversi punti della città. "Essere sul posto è stato impressionante - racconta un'altra residente che ha assistito a tutta la scena - con i vigili del fuoco che cercavano di spegnere un incendio e, la gente, arrivava trafelata urlando che altre auto stavano prendendo fuoco. Delle scene choccanti con le autobotti che faticavano a stare dietro a tutte le segnalazioni mentre, ogni tanto, si sentivano degli scoppi e il fumo nero si alzava in cielo".

IL VIDEO DEI ROGHI

Il primo allarme è scattato intorno alle 23.40 nella zona della stazione ferroviaria dove, nel parcheggio di largo Martiri d'Ungheria, le fiamme si sono levate dall'abitacolo di un'Audi Rs6. Ad avvisare i vigili del fuoco sono stati i passanti e, sul posto, si è precipitata l'autobotte per spegnere l'incendio ma appena il mezzo è arrivato nell'area di sosta alla centrale operativa del 115 è arrivato un secondo allarme. Questa volta, alle 23.50, il rogo era stato innescato in piazza Ferrari e ad avvertire i vigili del fuoco è stata una pattuglia della polizia di Stato. Ad essere distrutte un'Alfa Romeo e un Fiat Doblò con danni riportati anche ai veicoli parcheggiati nei pressi. Stesso copione dopo altri 10 minuti, in via Carlo Cattaneo, dove il rogo ha mandato in cenere una Fiat Panda.