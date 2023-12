Piromani appiccano incendio a un'abitazione, notte di fuoco per il personale del 115

Sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza i due piromani che, nella notte tra sabato e domenica, hanno appiccato il fuoco a un'abitazione nella periferia di Rimini. Il rogo è divampato intorno alle 4 al civico 60 di via Padulli dove, dai primi riscontri, sarebbero stati predisposti un paio di inneschi all'esterno della villetta a schiera. Il fuoco ha attaccato la struttura, in quel momento vuota, ed ha fatto accorrere i vigili del fuoco in forze che hanno lavorato fino all'alba per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la zona. In via Padulli anche le pattuglie della polizia di Stato che, secondo quanto emerso, hanno acquisito i filmati delle telecamere che sorvegliano la zona. Dalle immagini apparirebbe chiaro come, ad agire, sarebbero state almeno due persone che dopo aver posizionato gli inneschi sono fuggite facendo perdere le loro tracce. La villetta ha riportato diversi danni da fumo lungo le pareti esterne.