Piscina di Viserba, definita la road map. "In estate il bando di gara e ruspe al lavoro entro fine anno"

Nessuna retromarcia. E anzi, a breve sarà tempo delle gare d’appalto. L’amministrazione di Rimini prosegue spedita e ha intenzione di chiudere la partita per la costruzione della nuova piscina comunale a Viserba. A dettare le nuove tempistiche è l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli: “Questa estate verrà pubblicato il bando per l’assegnazione delle gare e contiamo di arrivare con le ruspe sull’area entro la fine di quest’anno”. Ai comitati che chiedono un progetto alternativo rispetto all’attuale Morolli risponde categorico che “la piscina si farà a Viserba”.

L’amministrazione si dice tuttavia aperta al dialogo, ma per coinvolgere la cittadinanza nella visione del progetto ormai definitivo. “Appena sarà possibile faremo degli incontri pubblici – prosegue l’assessore -, per il lungomare sono stati fatti 54 incontri in due anni. Uno ogni due settimane. Per cui aperti al dialogo, ma la location è decisa”.

Il nuovo complesso sportivo immerso nel verde, che si propone di realizzare a Viserba Monte nell'area tra via Sacramora e via Baroni, si sviluppa attorno al centro natatorio, dotato di una vasca principale da 10 corsie, con dimensioni 25 per 25 metri e profondità variabile da 1,50 a 2 metri, e due vasche di dimensioni 6 per 20 metri e 6 per 10 metri, dedicate all'acqua fitness, avviamento al nuoto per ragazzi e avvicinamento al nuoto per bambini. Dalla hall centrale si accederà alle diverse funzioni previste a servizio degli utenti, compresa una palestra polifunzionale. L'impianto disporrà anche di un'ampia area per attività sportive all'aperto.

Secondo l’assessore Morolli la nuova piscina regalerà molti benefici alla cittadinanza: “E’ un’opera importante per tutta la cittadinanza, sarà la piscina della città. Con la vicinanza delle scuole, tra i principali motori che hanno spinto a questa scelta. La piscina oggi non è solo un centro sportivo, ma un hub di salute. C’è una minoranza rumorosa e una maggioranza silenziosa, questo tema ha avuto come termometro le elezioni: a Viserba l’attuale maggioranza, che ha sempre sostenuto il progetto della piscina, è andata molto bene. Il dato delle urne parla chiaro”.