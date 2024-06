Pista ciclabile dedicata a Pantani, Rinascita Civica: "E' devastata da buche e crepe, non basta la vernice"

Mario Erbetta, presidente di Rinascita Civica, interviene sulla pista ciclabile della Gaiofana, fresca di lavori e di dedica nel ricordo di Marco Pantani. “Oggi leggo sui giornali l'enfasi del Comune per aver dipinto di rosa e di giallo parte di un chilometro della ciclabile della Gaiofana. Dall'articolo sembra una pista ciclabile perfetta come dalle foto pubblicate. Invece è una ciclabile devastata da buche e crepe e molto pericolosa per chi la utilizza. Inoltre manca l'illuminazione nell'ultimo tratto verso la Gaiofana proprio dove hanno collocato le opere d'arte colorate”.

Erbetta prosegue: “Da anni denuncio la necessità di mettere a norma questa ciclabile facendo un manto nuovo ma invece di fare le cose fatte per bene, dato che siamo in campagna, il Comune e il suo assessore ai lavori pubblici hanno pensato di risolvere i problemi con quattro mani di vernice e delle scritte simboliche. Caro Assessore Mattia Morolli ci dica se e quando si faranno i lavori di restauro della Ciclabile compresa l'ultimazione dell'illuminazione. Non sia vago ma ci indichi se esiste in tal senso un capitolo di spesa nel bilancio e le somme stanziate. E in caso contrario ammetta che non esiste al momento volontà comunale in tal senso. Non so voi ma io sono molto stufo di vedere della propaganda comunale e dei progetti di facciata che non aiutano il vivere quotidiano dei nostri cittadini”.