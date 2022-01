Nuova pista ciclabile, l'organizzazione Ciclisti Urbani delusa: "La bicipolitana è un'altra cosa"

I lavori sono appena partiti e sui social è già polemica. L’organizzazione Ciclisti Urbani di Rimini boccia il nuovo intervento lungo la via Circonvallazione Occidentale. Secondo l’organizzazione, che ha un seguito di oltre 8mila utenti, “la bicipolitana doveva essere tutt’altra cosa”.

Secondo Ciclisti Urbani Rimini il progetto presenta della criticità. “Ancora una volta ci troviamo una pista diversa dai rendering e dai progetti preliminari – è il commento -. Era già accaduto per quella di via Flaminia. Grande amarezza per queste progettazioni tecniche obsolete che continuano a creare conflitti di utenza fra ciclisti e pedoni in area urbana e che portano avanti infrastrutture discontinue e disomogenee”.

L’organizzazione spiega di aver presentato delle osservazioni sulla nuova infrastruttura fra piazza Malatesta e il Ponte di Tiberio. Richieste che erano giunte dalle associazioni e della community che fanno parte della Consulta della Bicicletta. In particolare manca secondo i Ciclisti Urbani di Rimini “il senso unico che avrebbe consentito una pista più larga”. E ancora: “manca una sede separata tra pedoni e ciclisti nei pressi di asilo e plesso sanitario”. L’organizza lamenta inoltre “una inutile gimcana sotto le mura” e “una pista che muore nel nulla con i ciclisti contromano fuori da una rotonda”.