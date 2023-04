Pista di pattinaggio e bar dei giardini, definita la gestione dell'impianto per la stagione estiva

Il bar a fianco della pista di pattinaggio di viale Milano assegnato al vecchio gestore fino al prossimo 15 ottobre. E anche la pista verrà affidata fino alla stessa data. Al fine di evitare una lunga controversia che renderebbe difficoltosa al Comune di Riccione l’indizione di nuove gare - e renderebbe di conseguenza problematica la continuazione della gestione del bar dei Giardini di viale Milano per l’imminente stagione estiva -, la giunta comunale ha deciso infatti di assegnare il bar al gestore uscente, la S.A.B. Socialfood di Samuele Stefanacci fino al prossimo 15 ottobre. Quanto alla pista di pattinaggio, sempre in ragione delle tempistiche trascorse a causa della controversia sulla gestione del bar, l’amministrazione ritiene opportuno, sempre al fine di garantire la continuità del servizio, di procedere a un affidamento diretto a una associazione sportiva dilettantistica locale fino alla stessa data del 15 ottobre. S.A.B. Socialfood dovrà corrispondere un canone per il bar ristoro pari a 14.103,20 euro. Mentre la Asd a cui verrà assegnata la gestione della pista di pattinaggio dovrà pagare al Comune di Riccione 2.890 euro.

La precedente amministrazione aveva affidato la concessione dell’intero impianto, ovvero pista e bar, alla Polisportiva comunale. La Polisportiva comunale, a sua volta, aveva individuato attraverso gara un gestore per il pubblico esercizio, ovvero la S.A.B. Socialfood. La nuova amministrazione nei mesi scorsi aveva pubblicato due bandi separati, uno per la pista, l’altro per il bar dei Giardini. Da qui era emerso il contenzioso con il gestore che sosteneva di essere ancora legittimato a gestire il bar.

La giunta, visto il protrarsi del contenzioso, per evitare di restare senza gestore del bar Giardini per tutta la prossima estate, ha proposto un accordo a S.A.B. Socialfood: la definizione di un contratto a stralcio di natura transattiva che, sulla base delle condizioni economiche delle vecchia gara svoltasi con la Asd Polisportiva Riccione, pone alla data del 16 ottobre la riconsegna dell’immobile, ferma restando - si legge nella delibera - la rinuncia a qualsiasi forma di contenzioso da entrambe le parti.

Le parti hanno inoltre pattuito che è fissato per lunedì 16 ottobre alle 10 il sopralluogo congiunto sul posto per constatare lo stato degli immobili, la consegna delle chiavi al Comune di Riccione, oltre alla sottoscrizione delle volture dei contatori al Comune. Hanno infine concordato e sottoscritto che la licenza intestata a S.A.B. Socialfood per la gestione del bar dei Giardini non potrà più essere esercitata nell’immobile dopo il 15 ottobre 2023.