Pistola alla mano rapina la gelateria, dipendenti terrorizzati

Momenti di terrore per i quattro dipendenti della gelateria "La Romana" di via Marecchiese a Rimini che, martedì sera, è stata rapinata da un malvivente armato di pistola. L'uomo, col volto coperto da un casco, verso le 21.30 è entrato nel locale dove in quel momento non c'erano clienti e ha puntato l'arma contro la cassiera intimandole di consegnare il denaro. La ragazza, terrorizzata, è scappata nel laboratorio dove erano presenti altri tre dipendenti ma questo non ha fatto desistere il rapinatore che l'ha inseguita. Sotto la minaccia della pistola uno degli addetti è stato costretto ad aprire la cassa e, il malvivente, ha arraffato i contanti custoditi nel cassetto. Pare che l'uomo indossasse dei guanti di plastica per evitare di lasciare impronte e, una volta presi i soldi, è fuggito mentre dalla gelateria è scattato l'allarme che ha fatto accorrere le Volanti della polizia di Stato. Nonostante la caccia all'uomo sia iniziata subito, del rapinatore non sono state trovate tracce e secondo quanto emerso la pistola si è rivelata in giocattolo. Gli inquirenti della Questura hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza con la speranza che dai fotogrammi possano emergere elementi utili ad individuare il malvivente.