Pistola in faccia per rapinare il camionista, arrestati due pataccari

Al termine dell'indagine eseguita dal personale della polizia Autostradale di Forlì il gip del Tribunale di Rimini ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due napoletani autori di una rapina in autostrada. Il colpo, secondo quanto emerso, era stato messo a segno lo scorso mese di settembre quando gli indiziati avevano avvicinato un camionista fermo nel piazzale dell'area di servizio Montefeltro Ovest nel tratto riminese dell'A14. I due, un 47enne e un 45enne, avevano offerto all'autotrasportatore il classico "pacco" ovvero la possibilità di acquistare a un prezzo irrisorio due pc portatili. La vittima, un ucraino, non si sarebbe lasciato abbindolare e quando i malviventi hanno capito che la truffa non sarebbe andata a buon fine avrebbero estratto una pistola. Sotto la minaccia dell'arma il camionista è stato costretto a consegnare i contanti ai due che una volta ottenuto il malloppo sono saltati a bordo di una vettura per poi fuggire a tutta velocità. Le indagini degli inquirenti hanno permesso di risalire al 47enne e al 45enne che sono stati rintracciati nel napoletano e, al termine delle formalità di rito, rinchiusi nel carcere di Poggioreale.