Pistola jugoslava non censita nascosta nello sgabuzzino della palestra: arrestato

Nascondeva una pistola non censita nello sgabuzzino della palestra, per il presunto proprietario scattano gli arresti al termine della perquisizione. Nel pomeriggio di giovedì (4 agosto) gli agenti della Polizia di Stato, Squadra Mobile di Rimini, hanno tratto in arresto in flagranza un italiano di 30 anni, per il reato di detenzione illegale di un’arma. Nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti della Sezione Antidroga hanno concentrato la loro attenzione sul 30enne, sul quale erano state raccolte alcune notizie circa una sua possibile disponibilità di sostanza stupefacente e di un’arma.

Dopo averlo pedinato fino ad un paese in provincia, i poliziotti lo hanno controllato insieme una seconda persona con la quale si era incontrato poco prima, trovando quest’ultima in possesso di 2,5 grammi di cocaina. All’esito della perquisizione effettuata nell’abitazione del 30enne, sono stati sequestrati 2.000 euro in contanti avvolti in una busta di cellophane, mentre l'ulteriore perquisizione operata nella palestra da lui frequentata ha consentito di rinvenire una pistola semiautomatica jugoslava non censita in alcuna banca dati, una Crvena Zastava calibro 9x19 Parabellum con ventiquattro cartucce, avvolta in degli stracci e nascosta all’interno di uno sgabuzzino. Su disposizione del P.M. di turno l’indagato è stato portato presso la Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.