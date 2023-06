Più di 50 studenti delle medie premiati per l’impegno da tutor ai compagni di classe durante l’anno scolastico

Nella mattinata di mercoledì 31 maggio in biblioteca Baldini a Santarcangelo si è svolta la premiazione di oltre cinquanta ragazzi e ragazze della scuola media Franchini che nel corso dell’anno scolastico hanno supportato i propri compagni nel recupero di alcune materie scolastiche. Nell’ambito dei progetti “Peer to peer” e “Un compagno in +” gli alunni delle classi prime, seconde e terze che si sono offerti volontari come tutor hanno realizzato attività di sostegno e accompagnamento a favore dei compagni in difficoltà, durante i corsi di recupero pomeridiani di matematica e inglese nonché durante le lezioni della mattina.



“Essere una comunità di persone significa aiutarsi a vicenda, darsi una mano nelle difficoltà – ha detto l’assessora alla Scuola e ai Servizi educativi, Angela Garattoni – quindi vi ringraziamo per il vostro impegno come tutor, che va premiato perché oltre a sostenere i vostri compagni avete contribuito a far crescere la comunità di Santarcangelo: questa attitudine solidale e collaborativa può fare la differenza non solo nel presente, ma anche in tanti aspetti della vita futura”.



“I progetti di tutoring sono ormai una realtà da diversi anni, li abbiamo portati avanti anche durante la pandemia perché hanno un valore inestimabile”, ha spiegato la dirigente scolastica Giovanna Frisoni. “La capacità dei ragazzi di aiutare gli altri si è visto anche nei giorni dell'alluvione: visto che a volte la società veicola messaggi opposti all'aiuto reciproco, per noi è ancora più importante diffondere questa sensibilità, impegnandoci per far fronte alle diseguaglianze sociali attraverso l’istruzione”.



“Incontrare l'altro è una grande ricchezza, e la generosità di chi ha partecipato a questo progetto è davvero lodevole, così come l’impegno delle insegnanti che lo hanno portato avanti” ha aggiunto Maurizio Bartolucci, presidente della fondazione Francolini Franceschi, partner e sostenitore dei progetti di tutoring. “A Santarcangelo c'è la capacità di socializzare in modo alto e solidale, come dimostra la vostra responsabilità nel mettervi a disposizione per rendere migliore la nostra città”.