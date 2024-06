Più sicurezza sulle spiagge: i bagnini di salvataggio addestrati all'uso dell'ossigeno medicale

Più sicurezza sulle spiagge grazie alla collaborazione tra Coop. Bagnini Rimini Sud, Consorzio Marina Riminese, Lido San Giuliano e Salvamento Agency Rimini. Da quest’anno ancora più sicurezza per i bagnanti sulle spiagge di Rimini. La Coop. Bagnini Rimini Sud, il Consorzio Marina Riminese, Lido San Giuliano e gli stabilimenti balneari aderenti hanno deciso di investire nella formazione dei propri bagnini di salvataggio per l'utilizzo dell'ossigeno medicale. Quasi tutti i salvataggi di Rimini sud hanno infatti frequentato corsi specifici di salvamento tenuti dalla Dottoressa Alice Gori medico chirurgo di Rimini, da Gianni Mazzotti coordinatore e istruttore Salvamento Genova e dagli istruttori Stefano Bertolini ed Adele Giovagnoli e certificati da Salvamento Agency Rimini, che li hanno istruiti sull'utilizzo corretto di questo strumento salvavita, introdotto quest'anno da una recente ordinanza balneare della Capitaneria di Porto. L'ossigeno medicale si rivela fondamentale per il soccorso in caso di sindromi da annegamento. La sua somministrazione tempestiva può infatti fare la differenza.

"La sicurezza dei nostri bagnanti è la nostra priorità assoluta", ha dichiarato Mauro Vanni, Presidente della Coop. Bagnini Rimini Sud. "Per questo motivo, abbiamo deciso di investire nella formazione dei nostri marinai di salvataggio sull'utilizzo dell'ossigeno medicale. Siamo certi che questa nuova competenza li renderà ancora più preparati ad affrontare qualsiasi evenienza".

Fabrizio Pagliarani, Presidente del Consorzio Marina Riminese, ha aggiunto: "L'introduzione dell'ossigeno medicale tra i presidi obbligatori per i marinai di salvataggio è un passo importante per elevare ulteriormente il livello di sicurezza sulle nostre spiagge. La collaborazione tra i diversi operatori del settore, come quella che ha portato alla realizzazione di questi corsi, è fondamentale per raggiungere questo obiettivo".

La Dottoressa Alice Gori e Gianni Mazzotti hanno concluso: "I nostri corsi sono stati strutturati per fornire ai marinai di salvataggio tutte le conoscenze e le competenze necessarie per utilizzare l'ossigeno medicale in modo sicuro ed

efficace. Siamo orgogliosi di aver contribuito a migliorare la preparazione dei soccorritori sulle spiagge di Rimini".