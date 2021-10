Più spazi all'aperto per i locali: torna Riccione Winter anche col "Mare d'inverno"

Via libera alla movida "open air" a Riccione anche nei mesi più freddi, grazie alla possibilità di installare temporaneamente gazebi, cupole riscaldate e tettoie amovibili. La giunta del Comune del riminese estende la misura a sostegno di bar, ristoranti e locali cui viene consentita l'occupazione di suolo pubblico per accogliere i propri clienti all'aperto. Per la stagione autunno - inverno la giunta ha riproposto infatti "Riccione Winter" che "fa seguito- spiega l'amministrazione- al riscontro ottenuto da "Riccione Square Estate 2021", analogo progetto ma rivolto al periodo estivo, a cui hanno aderito 100 pubblici esercizi, sul demanio sono stati 20". I due progetti sono stati lanciati per favorire l'offerta turistica durante il Covid. All'interno di Riccione Winter è poi inserita la manifestazione "Riccione Mare d'Inverno", rivolta ai pubblici esercizi e agli stabilimenti balneari che si trovano sul demanio. "In questo modo è stata data la possibilità di ampliare e diversificare la propria attività in ogni periodo dell'anno", si aggiunge dal Comune. Ad esempio in estate i bar-ristoranti di spiaggia hanno potuto ampliare l'area di posa tavoli e sedie, così come in inverno potranno montare strutture amovibili riscaldate. Ai titolari è inoltre consentita la posa temporanea di tavolini, ombrelloni, tettoie aperte o paraventi smontabili. Tutte queste attività saranno esonerate fino al 31 dicembre del pagamento del Canone unico patrimoniale. "Mettere gli operatori- sottolinea il sindaco Renata Tosi- nelle condizioni di lavorare bene è un presupposto per noi imprescindibile. Dal 2017 ad oggi abbiamo dato strumenti e opportunità di scelta".