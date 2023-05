Pizza ai petali di rosa, vetrine fiorite e vendite record, Cattolica in fiore si conferma un successo

Va in archivio l’edizione numero 51 di “Cattolica in Fiore”. Un weekend, quello appena trascorso, in cui Cattolica si è vestita da vera Regina grazie ai colori di fiori e piante ed ha accolto migliaia di persone con i suoi profumi. Anche il meteo ha retto, lasciando spazio alla pioggia solo nel pomeriggio di lunedì 1 maggio, e così in tantissimi non si sono fatti scappare l’occasione di passeggiare lungo il percorso che da Piazza Roosevelt si snodava sino Piazza Primo Maggio, passando per Piazza Mercato, le vie Marx e Mancini, Piazza Nettuno, la vie Risorgimento, Bovio e Curiel.

L’ultimo atto che ha chiuso ufficialmente l’evento è stato quello della consegna delle targhe assegnate dall’amministrazione comunale alle attività locali che hanno partecipato al concorso per la più bella vetrina e il miglior menù fiorito. I riconoscimenti sono andati, rispettivamente, a “Ferretti - il Giardino di Venere” di via Salvador Allende per l’allestimento della vetrina ed al “Beach Bar Anna” (Zona 99, via Facchini) che tra le proposte ha inserito la speciale pizza “Bocca di rosa” con composta ai petali di rosa di Ca' Santino, pinoli, mozzarella di bufala, radicchio, tonno affumicato. Ma tantissime sono state le proposte, tutte meritevoli di nota, delle attività cittadine che si sono messe in gioco rendendo difficile il compito ai giurati di Palazzo Mancini. Le vetrine fiorite si sono potute ammirare da Staccoli, Carisma, Campidelli, Lorenzetti tessuti, Geb Openspace, Brandina, La Sposa Vintage, Simona Canini (Via Risorgimento 41), Boutique Luisa, Koha, Ditta Maffi, L'Albero del Tè, Viaggiamondo. Per i menù hanno concorso Staccoli, Vichi Rosticceria Gastronomia, Birroteca 88, Hotel Carducci 76 / Ristorante Vicolo Santa Lucia, Giro di boa.

Vendite record

Piante e fiori sono andati letteralmente “a ruba” e i commenti degli espositori sono stati più che positivi. Tutti splendidi gli oltre 90 allestimenti e va ricordato che, come ogni anno, RivieraBanca, con il Presidente Fausto Caldari, ha premiato i migliori. A spuntarla è stato il "Vivaio Piante Chiti Daniele" (1° Posto, 1000 euro), proveniente da Pistoia, per la qualità e varietà di rose profumate e per l'allestimento scenografico in Piazza Mercato impreziosito da archi fioriti; il 2° Posto (500 euro) è stato conquistato dall'Azienda agricola "The Bears", di Correzzola (Padova), per l'ampia proposta floreale e l'originalità dei papaveri dalle varie colorazioni, oltre al classico rosso. Di particolare impatto anche le piante di fiordaliso; la terza piazza (300 euro) è andata a "Paradiso Carnivoro", da Milano, per la prima volta presenti alla mostra mercato cattolichina con la particolarità di un ricco stand di piante carnivore.

Eventi collaterali

La Piazza Roosevelt è stata animata dall’associazionismo locale con la presenza dell’Associazione il Pellicano, dei volontari dell’Istituto Oncologico Romagnolo, di Radio Talpa, l’Avis, l’Istituto Comprensivo di Cattolica, il Centro Arti figurative di Riccione, con tele e pennelli per una estemporanea e per dare la possibilità a chi ne avesse voglia di cimentarsi nella pittura. In via Matteotti sono tornati gli "Artigiani al Centro", e poi tanto spazio al mondo dell'arte. La via Risorgimento ha ospitato le "Arti fiorite" con l’esposizione dei pittori locali. Al Palazzo del Turismo sono state protagoniste le fotografie "still life" di Arturo Marchini. All’atelier “Kave Fluid art”, di via Pascoli, si è potuta ammirare la pittura di Katya Vecchi e la moda sartoriale di Fabiana Gabellini in “Arte da indossare in fiore”. Nel foyer di Palazzo Mancini, invece, sarà visibile sono al prossimo 30 giugno la mostra "8 città invisibili" a cura di Marco Caroli nel centenario dalla nascita di Italo Calvino.

“È stato davvero piacevole – commenta la sindaca Franca Foronchi – passeggiare lungo il centro cittadino. Possiamo ritenerci particolarmente soddisfatti nell’aver visto le vie stracolme di tanta gente. Chi è arrivato a Cattolica ha potuto godere di una città viva e continuiamo a ricevere tanti feedback positivi. Accoglienza, convivialità, gioia di stare insieme, a tutto ciò hanno contribuito anche le nostre attività economiche. Grande riscontro, infatti, abbiamo registrato per la partecipazione al concorso per le vetrine e i menù fioriti. Dobbiamo ringraziare i commercianti che con impegno hanno addobbato i loro negozi e tutti i locali che hanno inserito nei loro menù varie creazioni realizzate appositamente per questo fine settimana. Una città che si è fatta trovare pronta e in ordine grazie anche all’attenzione alla pulizia e al decoro. Una festa partecipata da tutta la città che rende orgogliosi i nostri cittadini vista anche la presenza delle numerose associazioni del volontariato e delle nostre scuole”.

“Siamo contenti di questo risultato – aggiunge il vicesindaco e assessore al turismo e attività produttive Alessandro Belluzzi – a partire dalla grande richiesta degli espositori, già lo scorso anno i dati sono stati buoni, dimostrazione di una manifestazione che ha saputo mantenere forte la sua attrattività nonostante due anni difficili come quelli del Covid. Migliaia di persone sono state accolte lungo le nostre vie, facendo lavorare gli espositori ma anche tutto l'indotto economico della città. Anche la campagna comunicativa, molto robusta, ha contribuito a questo vero e proprio successo, un elemento importante è stato sicuramente il concorso per la scelta del manifesto che ha visto coinvolti gli studenti del Liceo Volta-Fellini di Riccione. Inoltre, a parte qualche minimo disagio, non si sono registrate problematiche in città, anche dal punto di vista viabilistico questo grazie a un'ottima organizzazione e ad un lavoro esemplare di tutte le forze dell'ordine. Ci tengo a ricordare che questa manifestazione è completamente organizzata dall’ufficio manifestazioni del Comune e quindi colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno lavorato senza sosta per garantire questo risultato, dal personale dell'assessorato al turismo e segreteria del Sindaco, staff comunicazione, agli operai, al corpo dei vigili urbani, alla collega alla polizia municipale Gabellini sempre disponibile e operativa”.