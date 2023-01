Una pizza di cui andare orgogliosi, il pizzaiolo conquista ancora un podio dedicato alla carriera

Saverio Luigi Raucci della Pizzeria Lukè di Cattolica, si aggiudica il “Premio Speciale Pizza Excellence e Cuoco Pic Excellence”. Alla serata, che si è svolta lunedì 9 gennaio, all'interno del Ristorante “Le Arcate” di Praia a Mare, in provincia di Cosenza, hanno partecipato un centinaio dei migliori pizzaioli e cuochi italiani e tra questi c'era anche Saverio Luigi Raucci della Pizzeria Lukè di Cattolica. Alla cerimonia di presentazione, tra gli altri, ha preso parte anche il sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo. Si è svolta anche una cena di gala il cui ricavato è stato devoluto in parte all'associazione “Noi per Filippo”, per sostenere la ricerca contro la leucemia.

“Ci hanno premiato per la carriera fatta e per essere sempre sui podi dei vari campionati - spiega Raucci -. Questo è quello mondiale Pizza Pic e io sono onorato di riceverlo, perché vuol dire che stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così. È un riconoscimento che dedico alla mia famiglia che lavora con me tutti i giorni e soprattutto ai miei figli Francesco e Luca - conclude Raucci -.Portiamo in Romagna un altro grande premio e di questo ne siamo veramente orgogliosi. Grazie ancora a tutto il Movimento Pizzaioli Italiani che continuano a credere in noi e nel nostro lavoro”.