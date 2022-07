In pizzeria un tuffo indietro fino agli Anni 70, premiato il locale turistico che ha conquistato i riminesi

Il ristorante pizzeria La Zucca, sulla passeggiata turistica di Miramare, è Bottega Storica del Comune di Rimini e con la consegna della speciale targa multimediale entra a far parte delle attività che compongono il puzzle degli itinerari di valorizzazione del progetto di Confcommercio della provincia di Rimini. Il locale ha aperto le sue porte nel 1970 come tavola calda, poi l’attività è stata rilevata nel 1981 dalla signora Agostina Bologna che la gestisce tuttora insieme al marito Gildo Tonti e al figlio Samuele. Nata a scopo turistico, negli anni La Zucca ha attirato sempre di più i riminesi grazie alla qualità dei cibi proposti. La specialità sono le pizze cotte nel forno a legna, ma alla Zucca sono tante anche le proposte di piatti locali.

La storia è evidenziata dai numerosi cimeli presenti, dal cancello d’epoca all’entrata, all’insegna originale del locale insieme a quella della famosa torrefazione riminese Caffè Giovannini, dal bancone del bar ai tavoli, fino alla parete rivestita a pietra in cui sono appesi diversi attrezzi antichi tutti da vedere: la bilancia per pesare il sale, quella in ottone per pesare le poveracce, i paioli in rame.

“Dopo 40 anni di gestione del ristorante pizzeria La Zucca, per noi entrare nell’Albo delle Botteghe storiche è come aver ricevuto un premio alla carriera – dice il titolare Gildo Tonti -. È un riconoscimento che è stato tanto apprezzato, sia da noi, sia dalla nostra famiglia allargata ovvero dai nostri clienti. In tanti ci hanno voluto fare i complimenti dimostrandoci affetto e stima. Molti turisti che venivano qua da bambini ora tornano con i propri figli e ogni volta ci ringraziano perché ritrovano il nostro locale con le stesse caratteristiche di allora e, dicono, questo li fa tornare ragazzini. Mantenere gli arredi e gli oggetti degli anni Sessanta e Settanta è stata una scelta: ormai i locali rinnovati recentemente sembrano fatti quasi in serie, mentre noi non volevamo disperdere le caratteristiche che ci hanno sempre contraddistinto, né gli ottimi materiali con cui si creavano gli arredamenti in quegli anni e che fanno ancora egregiamente il loro lavoro, proprio come noi”.

“Entrare al ristorante pizzeria La Zucca significa fare un tuffo indietro negli anni Settanta, in una Rimini balneare che ha fatto la storia del turismo internazionale – dice il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino -. Sono contento che questa famiglia, da oltre quarant’anni impegnata in questa attività, continui a coccolare i turisti e i riminesi attraverso le sue specialità, riscuotendo un immutato successo grazie alla professionalità che mettono ogni giorno nel lavoro. La Zucca sarà una tappa importante degli itinerari che abbiamo pensato per valorizzare le Botteghe Storiche del territorio all’interno del nostro progetto: qui dentro sono tante le curiosità della tradizione balneare e culinaria riminese da scoprire”.