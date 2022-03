Pizzicato con uno spinello in auto, la perquisizione domiciliare trova 2,2 chili di stupefacenti

Uno spinello trovato in auto è costato parecchio a un 26enne riccionese finito in manette per per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Il ragazzo era stato fermato da una pattuglia dei carabinieri di Riccione per un normale controllo stradale e, all'interno dell'abitacolo, i militari dell'Arma hanno notato la "canna" pronta per essere accesa. La perquisizione del veicolo si è fatta così più accurata e, tra i sedili, è spuntato un involucro con 200 grammi di hashish. L’attenzione dei carabinieri si è così spostata all'abitazione del 26enne e, nel corso della perquisizione, sono stati trovati altri 2 chili di hashish e 2 etti di marijuana oltre al kit dello spacciatore, composto da un bilancino di precisione, e 5mila euro in contanti ritenuti il provento dello spaccio. Il ragazzo è stato quindi arrestato.