Planetario gratis, concorso per Halloween e nuove illuminazioni a led. "Non si rinuncia a vivere il viale"

L’Associazione Isola dei Platani informa che, in accordo con il Comune di Bellaria Igea Marina, dal 19 settembre non verranno accese le luminarie decorative sul viale pedonale, se non in occasione di particolari eventi, fino al periodo natalizio. Mentre, a fine di settembre, come già comunicato precedentemente, saranno installate le luminarie a led a bassissimo consumo, attorno ai tronchi dell’isola pedonale. Questa decisione è stata presa all’insegna della sobrietà del periodo di crisi energetica e per sostenere il risparmio energetico, facendo particolare attenzione all'impatto ambientale.

Torna invece il concorso "Halloween fatti un selfie e vinci" che quest’anno raddoppia i giorni. Sarà nelle giornate di domenica 30 e lunedì 31 ottobre. In contemporanea all’Isola dei Pianeti. Una grande novità si affiancherà quest’anno, sarà presente con ingresso gratuito il Planetario. "Nonostante la sobrietà, comunque, non si rinuncia a vivere il viale, e i commercianti investono, offrendo gratuitamente questi eventi" dicono dall'associazione.