Plastic free, raccolti una tonnellata di rifiuti insieme al vincitore di Masterchef 10 Francesco Aquila

A Bellaria Igea Marina una domenica all’insegna di Plastic Free. Si è svolta il 10 aprile una raccolta di rifiuti abbandonati, operata insieme al Comune di Bellaria con in persona l'assessore all'ambiente Adele Ceccarelli. Presente anche vincitore Masterchef 10 Francesco Aquila. In sole 2 ore di tempo circa 50 volontari hanno raccolto rifiuti per 38 sacchi da condominio da circa 20/25 chili l’uno, quasi una tonnellata. A conclusione dell’intervento rinfresco offerto e speciali laboratori di educazione ambientale dedicati ai bambini.