Playground, parco giochi e aree relax: ecco il progetto dell'area verde che nascerà a fianco della piscina

Un parco giochi inclusivo, campi da basket e calcio a cinque, un playground multifunzionale, un percorso per l’atletica, aree verdi per il relax: sono solo alcune delle nuove funzioni che andranno a valorizzare il Parco don Tonino Bello di Viserba, l’ampio spazio verde al centro di un importante progetto di riqualificazione legato alla prossima realizzazione della nuova piscina comunale.

“L’obiettivo del progetto – sottolineano gli assessori all’Ambiente Anna Montini e ai Lavori Pubblici Mattia Morolli - è quello di far sì che il Parco rafforzi la sua vocazione a luogo di incontro, svago e sport, anche adottando scelte progettuali di grande valenza ecologica ed ambientale e diventando così sempre più un punto di riferimento per la comunità”.

Le funzioni e gli spazi

Il progetto, approvato in linea tecnica dalla Giunta comunale nell’ultima seduta, vuole quindi far sì che il Parco Don Tonino Bello diventi una sorta di nuovo polo dedicato allo sport, al benessere e alla socialità, grazie all’impianto indoor dedicato al nuoto e alle tante nuove funzioni ‘outdoor’ che dialogheranno con la piscina. Un percorso ciclopedonale ad anello di 250 metri fungerà da collegamento tra i diversi spazi del Parco, oltre a essere anche utilizzato per le discipline atletiche. Oltre a una nuova area gioca inclusiva di 500 metri quadrati, campi da basket e calcio a cinque, un’area playground multifunzionale, saranno realizzate due nuove aree sgambamento cani per una superficie complessiva di circa 1.900 metri quadrati. Alcuni elementi di arredo verde realizzati vicino alla piscina saranno dedicate alla sosta e al relax e saranno inseriti anche percorsi botanici naturalistici sonori, connessi alle strategie di drenaggio urbano sostenibile. Le aree funzionali come l’area giochi e playground saranno predisposte sul sedime della vasca di laminazione presente nel parco, in modo da ottimizzare la presenza degli spazi cementati.

L’aspetto ambientale

Tra le azioni previste c’è quella di restituire permeabilità all’area del parco che oggi presenta una superficie asfaltata molto ampia (10.000 mq circa) che sottrae un’importante quota alle aree trattate a verde. Tutti i percorsi di fruizione del parco saranno trattati con materiali drenanti e permeabili, inoltre la rimozione della superficie asfaltata consentirà di mettere a dimora nuovi alberi ad alto fusto (previsti 95 nuovi esemplari) incrementando la dotazione verde dell’area.

Il Parco Don Tonino Bello si porrà inoltre come struttura complessa rivolta a contribuire alla mitigazione degli effetti negativi dovuti ai cambiamenti climatici. Saranno quindi messe in campo soluzioni basate sulla natura come giardini della pioggia, bacini inondabili, incremento della vegetazione, in modo da rafforzare i benefici ecosistemici e a consolidare la rete ecologica ambientale esistente e quindi contribuire a ridurre la temperatura atmosferica, mitigare l’effetto isola di calore, ridurre l’effetto battente delle piogge sull’erosione del suolo.

L’intervento ha un valore complessivo di 1,6 milioni di euro, ed è tra le opere che saranno finanziate attraverso la variazione di bilancio che sarà approvata nelle prossime settimane dal Consiglio Comunale. Il crono programma prevede entro la fine dell’anno l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori, che saranno coordinati con l’avanzamento del cantiere della nuova piscina comunale, in procinto di partire.

“Si tratta quindi non di una semplice sistemazione del Parco, ma di un intervento di valorizzazione e riqualificazione importante, che permetterà di dotare la nuova piscina comunale di un’estensione outdoor verde, fruibile da tutta la comunità, di alta qualità per dotazioni e per scelte progettuali – sottolineano gli assessori Montini e Morolli – Di grande valore anche sotto l’aspetto della sostenibilità ambientale: il nuovo parco urbano, considerata anche la zona in cui si colloca, costituirà un elemento ecologico centrale del paesaggio della città”.

In previsione dell’imminente avvio dei lavori per la piscina comunale, previsto per metà luglio, l’Amministrazione ha organizzato un incontro con i cittadini: l’appuntamento è in programma lunedì 3 luglio alle ore 21 al centro Viserba 2000.