Pnrr, a Santarcangelo oltre 21 milioni di euro per sette progetti

Supera i 21 milioni di euro – 21.064.000 per la precisione – il totale dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza che arriveranno a Santarcangelo nei prossimi mesi e anni, grazie a sette progetti già finanziati tra quelli presentati dall’Amministrazione comunale e da altri enti del territorio. Su 20 candidature relative a Santarcangelo avanzate dal Comune, dall’Unione Valmarecchia, dalla fondazione FoCuS, da Hera o dal Consorzio di Bonifica della Romagna, infatti, sette sono già andate a buon fine, mentre per altre nove si attende l’esito dei rispettivi bandi. A fronte di una richiesta complessiva pari a circa 30 milioni di euro, dunque, il Pnrr finanzierà interventi per oltre 21 milioni: un dato che potrebbe aumentare nel caso venissero accolti altri progetti tra quelli già candidati. In questa cifra, inoltre, non rientrano i finanziamenti regionali, nazionali ed europei diversi dal Pnrr.



Rigenerazione urbana

I primi due progetti a essere finanziati (inizio 2022) sono stati quelli candidati al bando rigenerazione urbana, successivamente incluso nel Pnrr: la ristrutturazione del Museo etnografico per 1.338.000 euro e la realizzazione di una nuova struttura polifunzionale presso la cittadella dello sport per 3.530.000 euro.

Sociale

Altra importante progettualità finanziata dal Pnrr, la riqualificazione di due caselli della ex ferrovia Santarcangelo-Urbino in via Celletta dell’olio e via Rughi, che saranno destinati ad attività di “housing first” per persone in povertà estrema e percorsi di autonomia per disabili, con un contributo totale di 900mila euro.

Cultura

Il progetto per l’efficientamento energetico del Supercinema ha ottenuto un finanziamento di 282mila euro, che saranno utilizzati per rinnovare l’impianto di riscaldamento e raffrescamento, installare pannelli fotovoltaici, realizzare la coibentazione e l’impermeabilizzazione del tetto, nonché un nuovo impianto illuminotecnico.

Ambiente

Il progetto avanzato dal Consorzio di Bonifica della Romagna per l’impermeabilizzazione dei laghi “Azzurro” e “Santarini” – al fine di garantire l'approvvigionamento d’acqua a uso agricolo e prevenire situazioni di siccità – ha ricevuto un finanziamento di assoluto rilievo dal Pnrr, pari a 15 milioni di euro.

Digitale

Tra i diversi progetti presentati dall’Amministrazione comunale per implementare ulteriormente i servizi digitali a disposizione della cittadinanza, è notizia recente la concessione di un contributo da 14mila euro per l’integrazione del sistema Cie (Carta d’identità elettronica) con i servizi online erogati dal Comune.





“L’arrivo di oltre 21 milioni di euro a Santarcangelo è un risultato importante per la nostra città, possibile grazie al lavoro di squadra tra il Comune e altri enti del territorio” dichiara la sindaca Alice Parma. “Un lavoro che nei prossimi anni porterà alla realizzazione di interventi di grande rilievo in settori chiave come il sociale, la cultura e l’ambiente, pienamente inseriti all’interno delle progettualità portate avanti dall’Amministrazione comunale. Questo senza contare – conclude la sindaca – le candidature per le quali siamo al momento in attesa di esito, dai progetti per l’accessibilità di Met e Musas a due ulteriori interventi per la digitalizzazione dei servizi, fino a proposte relative alla gestione dei rifiuti e allo sviluppo del turismo sostenibile”.