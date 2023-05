Pnrr dai progetti ai cantieri, le prime opere a partire i tre nuovi asili nido e la piscina di Viserba

Tra cantieri pronti a partire e gare in dirittura d’arrivo sono tanti i progetti finanziati attraverso le risorse del Pnrr che vedranno la luce entro il 2026. Lo stato di avanzamento di questo percorso è stato oggetto della II commissione consigliare, che è servita a fare il punto sullo stato di fatto dei progetti suddivisi nelle diverse missioni previste dal Piano nazionale.

Entro maggio i lavori per i 3 nuovi asili nido

Saranno aggiudicati entro la fine di maggio i lavori per la realizzazione dei tre nuovi poli educativi dislocati sul territorio che hanno ottenuto i finanziamenti Pnrr per più di 7 milioni euro: Il Pollicino al Parco Pertini a Marebello, il Girotondo in via Codazzi (nella ex scuola Montessori, di cui questa settimana sono iniziati i lavori di demolizione) e la ricostruzione dell’asilo nido Peter Pan a Viserba. Le milestone fissano al 30 giugno 2026 la data ultima del collaudo. Finanziati con risorse transitate sul Pnrr anche il miglioramento sismico e la manutenzione della scuola Miramare, già completato (circa 1 milione di euro), e della scuola elementare Griffa, i cui lavori inizieranno a giugno 2023 (500 mila euro).

Piscina comunale al via a giugno

Tra i principali interventi della missione 5 rientra la realizzazione della nuova piscina comunale di Rimini, a Viserba, per un investimento complessivo di 10,5 milioni e con l’avvio dei primi lavori fissati per giugno. L’opera è sostenuta con fondi Pnrr per 2,1 milioni di euro a cui si aggiungono risorse per oltre 1,4 milioni dal fondo statale per opere con avvio indifferibile (circa il 10% del valore complessivo dell’intervento) e il cofinanziamento dell’Amministrazione per 6.970.000 euro. Parallelamente gli uffici stanno perfezionando il progetto di fattibilità per la valorizzazione del parco che circonda il nuovo impianto sportivo e che prevederà la riqualificazione del verde e l’inserimento di collegamenti e nuove funzioni sportive.

E’ previsto a gennaio l’avvio dei lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione dello Stadium di Rimini, destinato a diventare la sede del centro federale di danza sportiva. L’opera, finanziata interamente dai fondi Pnrr per 4 milioni, è frutto di una collaborazione con la Federazione Italiana Danza Sportiva e prevede la riqualificazione energetica e funzionale del Palazzo dello Sport, con l’obiettivo di rendere la struttura idonea allo svolgimento di gare e attività formative della Federazione, pur mantenendo la sua vocazione polifunzionale, con la possibilità di continuare ad ospitare eventi culturali, sportivi, musicali, con una capienza di 5 mila spettatori.

Per quanto riguarda la progettazione e realizzazione della Cittadella dello Sport all’ex Area Ghigi, anch’esso tra i progetti cofinanziati dal Pnrr, il Comune sta predisponendo una nuova gara dopo il primo bando andato deserto. “Attualmente stiamo vagliando diverse possibilità – sottolinea l’assessora al Pnrr Roberta Frisoni – e sono in corso contatti con il Ministero per capire come poter mantenere il finanziamento. Stiamo scandagliando ogni strada: dalla ripubblicazione del bando con eventuali possibili correttivi o la realizzazione per stralci, su cui abbiamo già effettuato delle ipotesi. L’obiettivo è comunque quello di riuscire a trovare un canale per utilizzare le risorse assegnate, anche aspettando le indicazioni che ci arriveranno dalla cabina di regia del Pnrr”.

A giugno infine è previsto l‘avvio dei lavori per il Centro servizi per il contrasto alle fragilità, finanziato per 1,09 milioni di euro nell’ex Caserma Vigili del Fuoco, in zona via De Warthema.

Metromare e nuovi bus elettrici

La rivoluzione verde del territorio passa anche dalla realizzazione della seconda tratta del Metromare, quella che collegherà la stazione di Rimini alla Fiera, in 9 minuti toccando sei fermate lungo il tracciato di 4,2 km che correrà a monte della linea ferroviaria Bologna–Ancona. Si tratta di un investimento di quasi 54 milioni di euro che vede Patrimonio Mobilità Rimini come stazione appaltante al quale saranno connesse opere complementari come, ponti per oltrepassare i corsi d’acqua, un sottopasso stradale sotto la Statale 16 e quattro sottovia per scavalcare la viabilità esistente. “Siamo nella fase di conferenza dei servizi – sottolinea l’assessora Frisoni – che si chiuderà indicativamente alla fine di questo mese. Sono state presentate 77 osservazioni. L’obiettivo è di presentare il progetto al voto del consiglio comunale nelle prossime settimane e bandire la gara per l’affidamento dei lavori entro la fine di giugno, rispettando i milestone del Pnrr”.

Importante anche l’investimento per l’acquisto di nuovi autobus per 7 milioni di euro (in capo a Start Romagna) per “l’elettrizzazione della linea 4, per completare l’innovazione della rete di trasporto pubblico nella zona turistica nord”.

Sono infine in corso di aggiudicazione i lavori di attuazione dei tratti 6 e 7 del Parco del Mare sud, finanziati per 20 milioni di euro da contributi ministeriali ottenuti dal Comune nell’ambito del “bando rigenerazione urbana 2022-2026”, poi confluito nel Pnrr.

“Anche in questo caso stiamo lavorando per farci trovare pronti per intercettare ulteriori fondi nel caso ci fossero delle risorse statali in avanzo – sottolinea l’assessora Roberta Frisoni – avanzando con le progettazioni. Va inoltre ricordato che il Pnrr non esaurisce le fonti di finanziamento al quale come Amministrazione possiamo e vogliamo attingere: penso ai fondi Fsc, alle risorse del Por-Fesr, leve in grado di alimentare il percorso di trasformazione sostenibile e moderna della città”.

