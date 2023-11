Pnrr, Sadegholvaad chiede garanzie: "Solo nel Riminese 307 progetti, fondamentali per la ripresa"

Sono giorni decisivi sul fronte delle risorse del Piano Nazionale di Risalita e Resilienza (Pnrr) destinate agli enti locali. Dopo il passaggio in Europa, il Governo italiano è chiamato in tempi rapidi a fornire certezze sui finanziamenti sui quali i Comuni, specie i più ridotti di dimensione, hanno magari già imbastito gare d'appalto. O hanno necessità di poterli inserire o meno nei bilanci previsionali per il 2024, in queste settimane in fase di redazione. Sul tema interviene Jamil Sadegholvaad, in qualità di presidente della Provincia: "I numeri sono presto detti: ai Comuni sono stati tagliati circa 10 miliardi di euro di progetti già approvati e altri 3 miliardi di euro (per periferie e Piani urbani Integrati) sono stati invece ripristinati dopo la decurtazione estiva. Il Governo ha garantito che quanto manca e spetta scaturirà da altre fonti di finanziamento. Notizie, pare, dovrebbero arrivare già nelle prossime ore ma quello che voglio rimarcare è l'importanza di quei progetti soprattutto per i Comuni di piccole e medie dimensioni, le aree interne, per la provincia di Rimini le realtà urbane della Valconca, della Valmarecchia, dei Comuni non ubicati sulla linea costiera".

"Ricordo solo che i progetti Pnrr approvati per la provincia di Rimini sono 307: tra questi 4 ciascuno di Casteldelci, Maiolo e Pennabilli, 5 di Sant'Agata Feltria, Talamello e San Leo, ai 9 di Gemmano, Montefiore Conca, Montegridolfo e Mondaino, 8 Saludecio, 11 per Novafeltria, 15 Morciano e così via. Sono opere fondamentali per quei luoghi che troppo spesso sono messi ai margini dai finanziamenti e proprio nel Pnrr hanno trovato un'ancora a cui agganciare una possibile e auspicanbile ripresa. Avere certezze e garanzia e al più presto su quelle risorse è priorità per tutti".