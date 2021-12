Poggio Torriana sempre più digitale: il Comune su App Io con 13 servizi

Il Comune di Poggio Torriana è in continuo aggiornamento per rendere digitali sempre più servizi della pubblica amministrazione. Sono diverse le innovazioni attuate dall’Ente; tra le più recenti l’attivazione di due sportelli per il rilascio delle credenziali SPID e per dare supporto al cittadino;l’opportunità di effettuare la maggior parte dei pagamenti dei servizi alla PA direttamente online da casa propria o col proprio smartphone; ottenere certificati anagrafici e autocertificazioni onlinegratuiti attraverso l’ANPR, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente a cui il Comune si è iscritto già dal 2019.

E’ di qualche settimana, inoltre, l’inizio di nuovi lavori per estendere la fibra sulla quasi totalità del territorio comunale, un obiettivo che contribuisce al roll out della fibra, che a livello nazionale registra invece un rallentamento. L’ultima novità riguardante il processo di Traformazione digitale è lo sbarco dell’Ente sull’ App IO, l’App dei servizi pubblici, resa nota ai più con la disponibilità della certificazione verde a portata di click. IO permette di interagire facilmente con diverse Pubbliche Amministrazioni, locali e nazionali,sono ad oggi 6.393 quelle registrate con 45.639 disponibili, comunicazioni, pagamenti e documenti in un'unica app, in modo sicuro e sempre a portata di mano.

Con IO, si possono ricevere messaggi, avvisi, comunicazioni, tutto dentro un’unica app. Grazie agli avvisi in prossimità di una scadenza, si può rimanere sempre aggiornati e si può aggiungere un promemoria direttamente sul calendario personale del proprio smartphone. Per i messaggi relativi al pagamento di servizi o tributi, si può completare l’operazione direttamente dal messaggio, senza lasciare l’app. Inoltre è possibile effettuare pagamenti verso tutti gli Enti aderenti alla piattaforma PagoPA in modo rapido e sicuro, con la possibilità di scegliere il gestore della transazione (PSP) più conveniente e accedere allo storico delle proprie operazioni in qualsiasi momento. Gli uffici sono in continuo aggiornamento per rendere disponibili in futuro più servizi online, come dettano le linee dell’Agenda Digitale AgiD, per contribuire al processo di Innovazione tecnologica del nostro Paese, in particolare del settore pubblico e garantire al cittadino il suo diritto al digitale.

“L'amministrazione comunale – ha commentato Ronny Raggini Sindaco e Responsabile alla Transizione Digitale dell’ente - esprime soddisfazione per i traguardi raggiunti, fornire questo tipo di servizi è un elemento qualificante per il nostro ente. Ringraziamo i nostri dipendenti per il lavoro svolto nel raggiungere questo obiettivo non scontato.”