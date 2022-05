Un poker di comuni si vuole dotare di monopattini a noleggio, partita la ricerca di un gestore

I Comuni di Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano e Gabicce Mare hanno avviato la procedura finalizzata all’individuazione di un operatore interessato a svolgere il noleggio dei monopattini a propulsione elettrica in modalità free-floating all’interno dei territori dei quattro Comuni interessati, senza interruzione del servizio.

Gli operatori economici del settore dovranno manifestare il proprio interesse presentando al Comune di Misano, ente capofila del progetto, una proposta di gestione del servizio conforme alle indicazioni dell’avviso pubblicato sui siti istituzionali dei Comuni convenzionati entro le ore 12 del 23 maggio 2022, a pena di esclusione. A fine mese verrà individuato il soggetto a cui verrà affidato il servizio per i prossimi due anni.

“Grazie a questo percorso di collaborazione che abbiamo intrapreso insieme alle amministrazioni di Cattolica, Gabicce Mare e San Giovanni in Marignano – spiega l’assessore alla viabilità del comune Misano Adriatico Filippo Valentini – potremo garantire un servizio omogeneo su una buona fetta di territorio. Siamo fermamente convinti che favorendo lo spostamento di turisti e non solo attraverso forme di mobilità sostenibile come questa, l’intero comprensorio ne trarrà indubbi vantaggi”.