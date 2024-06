Da Pola a Bellaria-Igea Marina in Sup, allenamento prova notturno sulla distanza di 12 miglia

Con la pagaiata delle 12 miglia notturne, che si è conclusa poco dopo la mezzanotte di sabato 22 giugno, ha preso il via il progetto OltreSup che nei prossimi giorni vedrà un gruppo di una quarantina di giovani atleti under 18 della società sportiva Italian Sup League di Bellaria-Igea Marina attraversare l’Adriatico sulle tavole da Stand Up Paddle. La 12 miglia notturna ha visto 25 di loro allontanarsi su quattro barche a vela dal porto di Bellaria con le tavole a traino, per poi rientrare verso la costa pagaiando in piedi come impone la tecnica di questo sport.

“Le condizioni al largo sono state veramente impegnative a causa del mare incrociato dal vento che stava ruotando da est verso ovest e con intensità moderata. – ha spiegato Michela Lazzarini, presidente di Italian Sup League e coordinatrice del progetto. – Un fiume di emozioni ha spinto i ragazzi oltre i propri limiti e hanno tenuto duro. Progressivamente le condizioni sono migliorate e la staffetta ha avuto successo completo. Il test è stato estremamente positivo: ha messo in luce alcuni aspetti da perfezionare ed è stato un importante banco di prova per tutti i ragazzi che si sono messi in gioco in condizioni inedite. Sono convinta che grazie a questa esperienza, ai preziosi consigli e insegnamenti dei marinai che ci hanno supportato e ai prossimi step di avvicinamento, la traversata si trasformerà in una bella realtà anche grazie al supporto dei nostri partner: Circolo Nautico Bellaria, Marinando e Protezione Civile di Bellaria”.