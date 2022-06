Polemica sul mancato dragaggio del portocanale. "Il Comune si attivi, la manutenzione è una priorità"

Il tema del dragaggio del portocanale Ventena, a Cattolica, sarà proposto al prossimo consiglio comunale in un'interrogazione da parte del gruppo di “Alleanza Civica”. "Apprendiamo con stupore le parole dell’assessore Claudia Gabellini in relazione al mancato dragaggio alla foce del fiume Ventena - spiega il capogruppo e consigliere comunale di Alleanza Civica per Cattolica Riccardo Franca -. Dalle sue dichiarazioni emergerebbe che il mancato dragaggio è conseguenza di un non interessamento da parte della Regione in quanto la stessa non considera il Ventena un posto di rilevanza turistica".

Il gruppo consiliare entra nel merito: "Ci dispiace far notare che il Ventena attraversa tutta la parte nord turistica di Cattolica, dettata dalla presenza di molteplici alberghi ed attività di ristorazione. Consideriamo quindi che la sua manutenzione, ed una giusta attenzione a questo tratto di canale, rivesta una priorità assoluta, in primis sul piano ambientale a causa delle acque reflue che attraverso lo stesso vengono sversate nel mare e non da meno sul piano turistico come, tra l’altro, emerge dalla convenzione in essere con il Club Nautico per la gestione degli ormeggi di piccole imbarcazioni da diporto che, in questo caso, non potranno accedervi ma anche come unico punto di alaggio e varo di piccole imbarcazioni turistiche a Cattolica".

E in conclusione: "Ricordiamo all’assessore che il fiume Ventena non è solo un problema della Regione ma è anche una prioritaria responsabilità del Comune. Intendiamo quindi che debba essere suo interesse quello di attivarsi nei tempi prestabiliti attraverso un’adeguata programmazione finalizzata a garantire ed ottemperare a tutti quegli interventi necessari alla migliore idoneità di quel canale. Prima di tutto per garantire una sana balneazione visto che la foce si trova tra due stabilimenti balneari e nel contempo a provvedere a tutti quei servizi ad esso connessi, non per ultimo, l’approdo della motonave Queen Elisabeth al fine di permetterle di esercitare la propria attività turistica diventata ormai meta di numerosi turisti oltreché punto di riferimento turistico per tutta la zona. Purtroppo è evidente che questa amministrazione sottovaluti tutto quanto sopra espresso e non lo ritenga rilevante per una località turistica come Cattolica e le conseguenze ne sono una palese dimostrazione".