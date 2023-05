Polemica sul meteo e in Romagna c’è l’alluvione. Caldari: “L’uscita della sindaca davvero infelice”

Sta facendo discutere la posizione assunta dalla sindaca di Riccione Daniela Angelini, che si era lamentata sulle previsioni meteo relative all’ultimo fine settimana. La prima cittadina aveva fatto notare, a seguito anche delle segnalazioni di diversi operatori, come su Riccione le previsioni meteo erano risultate errate: “Non si può usare l’icona della pioggia per una giornata in cui scendono due gocce durante una sola ora”. A poche ore dal comunicato del 2 maggio, in Romagna sono però iniziati i problemi, con l’alluvione che ha generato soprattutto nel Ravennate e nel Forlivese gravi danni. Persone sfollate, case inagibili, auto distrutte.

Sul tema si è subito addentrato Stefano Caldari, capogruppo della minoranza in consiglio ed ex candidato sindaco, anche a seguito di numerose lamentele ricevute dai cittadini: “In tanti mi hanno segnalato questa uscita che risulta davvero inopportuna e che non rappresenta la città di Riccione – sostiene Caldari -. Noi siamo per la solidarietà e non ci limitiamo ai nostri confini comunali, c’è gente che ha perso la casa e la macchina e noi poche ore prima apriamo una polemica per un fine settimana andato storto. Non era proprio questo il momento. E’ mancata la pazienza di capire se quelle allerte erano sensate o meno. E’ successo nella nostra Romagna, a pochi chilometri da qui”.

Stefano Caldari in parte concorda sulla tematica delle App che spesso non rappresentano quelle che sono poi le reali condizioni meteo, ma non in questa circostanza. “E’ un tema annoso, che si conosce da tempo – prosegue l’ex candidato sindaco -. Le app tendono a preferire i clic facili, talvolta ingannevoli, è un argomento che si dibatte da tempo e con cui posso anche trovarmi concorde con la sindaca. Ma in questa occasione specifica è stato davvero inopportuno”.

Caldari non ha perso occasione per spiegare la sua posizione anche attraverso i social: “Mentre la sindaca cercava i suoi cinque minuti di visibilità – è il duro affondo -, intere abitazioni finivano allagate e le persone isolate, nella stessa Romagna che deve vivere sì di turismo, ma anche di agricoltura, industria, ma prima di tutto di sicurezza per tutti”.