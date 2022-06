La polizia di Stato blocca il reality show dello Stupido hotel

"La Polizia questa mattina è venuta a fare un controllo nell'albergo, ha chiesto documentazione e identificato alcuni clienti-concorrenti. Devo sospendere il reality e tenere l'hotel chiuso almeno fino a giovedì". Ad annunciarlo è stato il gestore dello Stupido Hotel di Rimini, Fabio 'Siva' Pegna, che da qualche giorno era partito con lo show lanciato nei mesi scorsi: ospiti alloggiati nelle camere dell'albergo di Miramare per un euro a notte, a condizione che accettino di essere in diretta streaming 24 ore su 24 sui social. Nella mattinata di lunedì il personale della divisione amministrativa della Questura riminese ha fatto una verifica nella struttura e compilato un verbale, constatando la presenza di telecamere che trasmettono in diretta dal terrazzo e dalle stanze e chiedendo alcuni riscontri e documentazione, tra l'altro, sull'uso delle camere, per valutare eventuali irregolarità.