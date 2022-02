Polizia Ferroviaria, definito con il questore il piano sicurezza delle stazioni in vista dell'estate

Incontro operativo per definire i rinforzi della Polizia Ferroviaria alle stazioni del Riminese. E’ quanto hanno analizzato il direttore del servizio di Polizia Ferroviaria Olimpia Del Maffeo e il questore Francesco De Cicco. Durante l’incontro si è affrontato il tema del rafforzamento della Polfer di Rimini anche in considerazione delle esigenze di Riccione in vista dell’imminente stagione estiva. L’obiettivo è quello che anche la Polizia Ferroviaria possa offrire il suo concreto e importante contributo al complesso “sistema sicurezza” della riviera romagnola.

Il direttore Olimpia Del Maffeo ha dedicato due giornate per visitare personalmente alcuni uffici della Polizia Ferroviaria dell’Emilia Romagna e per avere così uno scambio di opinioni con i responsabili dei vari uffici e con il personale presente, verificando le condizioni logistiche e lavorative dei propri uomini. E’ stata anche questa l’occasione per invitare tutto il personale a dedicare il massimo impegno, continuando a mantenere uno standard elevato del servizio a favore della cittadinanza.