Polizia locale, il cane poliziotto Ziko chiamato agli straordinari, rinvenuti 120 grammi di marijuana

Al fine di garantire la sicurezza urbana e contrastare ogni fenomeno di degrado diffuso, i servizi predisposti dal comando della Polizia locale di Riccione hanno visto nelle sole giornate di ogni sabato del mese, l’impiego di oltre 50 uomini sul territorio, nel solo comune di Riccione.

Le attività durante i fine settimana si sono svolte incessantemente e fino a tarda notte, soprattutto nelle aree centrali, in quelle adiacenti alla stazione ferroviaria, e nei lungomari cittadini, ed hanno spaziato in diversi ambiti di intervento, permettendo di contrastare anche la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Il cane poliziotto Ziko, in forza alla polizia locale, ha rinvenuto 10 spinelli gettati alla vista del cane i cui detentori si sono dati alla fuga. Il totale della sostanza rinvenuta è di circa oltre 120 grammi.

Anche l’intensificazione dei controlli di polizia stradale in area Marano hanno permesso di fermare una autovettura già segnalata dal sistema di lettura targhe, come veicolo sospetto in uso ad autori di furti e truffe. Il conducente, cittadino ucraino guidava in stato di ebbrezza alcolica con un tasso di 1,40 g/l. Inoltre la patente di guida del soggetto è risultata contraffatta, per cui è stato denunciato in stato di libertà e contestata la guida senza patente.