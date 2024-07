Dalla riforma del Codice della Strasa all'intelligenza artificiale, tornano "Le giornate di Polizia locale e sicurezza urbana"

Tornano a Riccione “Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana”, giunte alla 43esima edizione, organizzate dal Gruppo Maggioli. Il più grande convegno internazionale dedicato alla Polizia Locale si svolgerà presso il Palazzo dei Congressi il 19, 20 e 21 settembre con un ricco programma di incontri, workshop ed eventi formativi per aggiornarsi sulle novità normative, offrire momenti di confronto fra addetti ai lavori ed esperti, dibattere sui temi della Sicurezza Urbana, conoscere e testare direttamente le strumentazioni e le tecnologie di ultima generazione per la Polizia Locale.

L’edizione 2024 prevede un ampio programma suddiviso in tre giornate articolate in sessioni tematiche e operative nelle quali interverranno i maggiori esperti del settore: comandanti di Polizia Locale, dirigenti e amministratori locali, rappresentanti delle principali associazioni di categoria, docenti e formatori, giuristi e dirigenti Ministeriali.

I temi in grande evidenza di questa nuova edizione saranno quelli relativi alle più recenti novità legislative, con particolare riguardo alla Riforma del Codice della Strada, insieme alle materie tradizionali che riguardano il vasto panorama delle competenze della polizia locale: circolazione stradale, infortunistica, polizia giudiziaria, videosorveglianza, privacy, notifiche, tecniche operative e di difesa personale, commercio, ambiente, edilizia, per citarne solo alcuni.

Lo sguardo si allargherà inoltre verso le nuove frontiere della tecnologia fino a comprendere le nuove applicazioni della Cyber Security e dell’Intelligenza Artificiale. Sono inoltre previste sessioni di approfondimento nelle materie amministrative, contabili e di gestione del personale, ma anche psicologia e accesso ai fondi.

I temi del convegno

In particolare la 43esima edizione approfondirà le seguenti tematiche:

• Riforma del Codice della Strada;

• ultime novità in materia di sicurezza e circolazione stradale;

• videosorveglianza e privacy;

• Cyber Security e Intelligenza Artificiale;

• procedure operative e gli accertamenti nei sinistri stradali;

• violenza di genere;

• tecniche operative e di difesa personale;

• armi;

• indagini di polizia ambientale e controlli in edilizia;

• CCNL Dirigenti area Funzioni Locali;

• benessere psicologico degli operatori;

• percorsi di carriera;

• accesso ai Fondi Europei per la Sicurezza Urbana;

• acquisti telematici;

• notifiche.

L'evento sarà anche l’occasione per il Gruppo Maggioli di presentare Concilia Evo - evoluzione della piattaforma di gestione dei Comandi di Polizia Locale - una soluzione cloud native, intuitiva e fruibile in modalità full web.

Occasione di aggiornamento e formazione

Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana rappresentano per tutti gli addetti ai lavori un'occasione imperdibile di aggiornamento e crescita professionale. Parallelamente al programma convegnistico, gli oltre 2.000 partecipanti che si attendono a Riccione potranno visitare l’ampia mostra espositiva che verrà allestita nei 6.000 mq del Palazzo dei Congressi e nelle aree circostanti, dove verranno ospitate le maggiori aziende operanti nel settore. Un’occasione unica per conoscere e provare direttamente i nuovi prodotti e le più recenti tecnologie, testare le soluzioni specifiche studiate per le esigenze professionali degli addetti della Polizia Locale.

“Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana si confermano un evento trainante grazie alla formula vincente che si basa sul confronto e la condivisione. Rappresentano una preziosa opportunità per affrontare tematiche di forte attualità, con soluzioni concrete e casi pratici. Per il Gruppo questa è una manifestazione ‘storica’– commenta Amalia Maggioli, Consigliere Delegato Commerciale, Marketing, Estero del Gruppo Maggioli – Attraverso ben 43 edizioni abbiamo raccontato l'evoluzione di un percorso che ha saputo individuare e approfondire tematiche sempre all'avanguardia, e negli anni ha dimostrato la capacità di crescere e progredire seguendo i tempi e accompagnando il settore nell'aggiornamento continuo. Il ricco programma di convegni e incontri formativi, ai quali si aggiunge la parte espositiva con la presenza di circa 100 aziende, riaffermano la centralità dell’evento per tutto il mondo della Polizia Locale. Ringraziamo i partner e le Istituzioni coinvolte, consapevoli dell’importanza di mettersi sempre a disposizione del territorio e dei cittadini”.

È possibile consultare il programma completo dell’evento, nonché iscriversi sul sito: www.legiornatedellapolizialocale.it/programma/

Il convegno si può definire ormai un appuntamento annuale imperdibile che nel tempo ha fatto crescere anche il numero di eventi satellite su tutto il territorio nazionale, dedicati a specifiche esigenze di carattere locale. Il calendario 2024 degli eventi sul territorio è consultabile alla pagina www.convegnipolizia.it/