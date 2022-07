Polizia locale in diretta sui social, una notte online per vivere assieme agli agenti un turno di lavoro

Ancora più vicine ai cittadini, non solo nelle strade ma anche sui social network. Dalle 19 di venerdì (22 luglio) fino all’1 di notte di sabato 23 le polizie locali dell’Emilia-Romagna si raccontano sul web: è l’ottavo appuntamento con #PLdinotte, la diretta social con cui più di venti Comandi faranno vivere agli utenti di Facebook e Twitter l’esperienza di un turno di notte degli agenti, tra le attività ordinarie come il controllo del territorio e i diversi servizi specialistici.

Sarà una narrazione partecipata, fatta di immagini, video, presentazioni del personale di Polizia locale e spiegazioni dei loro compiti: a veicolarla il profilo @PoliziaER, curato dai servizi regionali, gli account dei singoli Comandi e quelli personali delle agenti e degli agenti – attraverso la ricondivisione delle pagine istituzionali.

A partecipare sono oltre 20 Comandi da tutta l'Emilia-Romagna: Alto Ferrarese, Modena, Bassa Reggiana, Busseto e Soragna, Rubicone, Cesena, Terre d'Argine, Frignano, Bologna, Bassa Romagna, Mirandola, Terre di Castelli, San Lazzaro, Riccione Misano e Coriano, Cento, Valnure e Valchero, Reno Galliera, Castelfranco Emilia e Unione Comune Modenesi Area Nord.

Una adesione importante, pari a circa la metà degli oltre quaranta Comandi - che coprono un centinaio di Comuni - attualmente attivi sui social: uno degli obiettivi di #PLdinotte, infatti, oltre a quello principale di far conoscere meglio ai cittadini il lavoro della Polizia locale, è proprio consolidare il concetto di rete tra Comandi, sia dal punto di vista del coordinamento regionale che di quello del rafforzamento interno della coesione territoriale e dell’identità professionale.

E sempre in quest’ottica ai colleghi emiliano-romagnoli si aggiungono anche, per la prima volta, due Comandi da fuori regione: Como e Loano, che amplificheranno così anche in altre parti d’Italia la portata dell'iniziativa. Va poi ricordato come attraverso i concorsi unici realizzati dalla Regione dal 2020 a oggi siano stati assunti più di 330 giovani under35, un numero che equivale al 10% di tutti gli agenti presenti in Emilia-Romagna.

La Polizia locale in Emilia Romagna

La Polizia locale dell’Emilia-Romagna da Piacenza a Rimini conta 91 Comandi Comunali e 41 Comandi intercomunali (Unioni di Comuni). Questo organo di sicurezza in regione conta quasi 4mila operatori tra agenti e ufficiali, di cui 1.589 donne (40%) e 2.327 uomini (60%).

Nel 2021 gli agenti hanno fermato quasi 560 mila autoveicoli per controlli dei mezzi e dei conducenti di cui 33.736 per alcool test, effettuato quasi 50 mila controlli a pubblici esercizi, recuperato circa 500 veicoli rubati e risposto a 557.713 chiamate di assistenza alle centrali operative.

Quasi un quinto degli agenti è destinato in pianta stabile alla vigilanza nei quartieri e nelle frazioni, a cui si aggiungono quelli che si dedicano a mantenere i contatti con i gruppi di controllo di vicinato. Si tratta di uno dei fenomeni più innovativi degli ultimi anni, con la presenza di gruppi di cittadini connessi tra loro e con la Polizia locale via whatsApp in 121 comuni sui 330 dell’Emilia-Romagna. I Comandi di polizia locale dotati di defibrillatore e personale abilitato all’uso in caso di cittadini vittima di arresto cardiaco sono 76, un numero in costante aumento.