Polizia Locale in azione, la sponda laterale del camion frana sul parabrezza di un'auto

Tre gli interventi di rilievo che la Polizia Locale Valmarecchia ha effettuato negli ultimi giorni: uno in occasione di un incidente piuttosto particolare.

Nella giornata di ieri (venerdì 13 ottobre) la pattuglia in servizio ha rilevato un sinistro sulla via Padre Tosi. Alle ore 7,30 circa ad un autocarro che transitava sulla via Tosi con direzione da monte verso mare, si è improvvisamente aperta la parte superiore della sponda laterale, proprio nel momento in cui stava incrociando un altro autocarro: la struttura metallica della sponda, nell'aprirsi, ha squarciato la sponda del cassone di quello che procedeva nel senso opposto. In conseguenza dell'urto le traverse metalliche del cassone dell'autocarro si sono staccate e sono state proiettate contro un'autovettura che seguiva l'autocarro urtato, infrangendo il parabrezza. Nonostante la pericolosità dell’evento, nessuno è rimasto ferito né si sono create code particolarmente lunghe.