Poliziotto in bici cattura malvivente in fuga, arrestato dopo una collutazione

Rocambolesco inseguimento, nella prima mattinata di martedì, nel cantiere del lungomare di Rimini dove un agente della polizia di Stato si è fatto prestare una bici da un passante per catturare il malvivente. Tutto è iniziato verso le 8 quando una pattuglia della Sezione amministrativa della Questura riminese si è presentata in una struttura ricettiva nella zona di piazzale Benedetto Croce per un controllo degli ospiti. Uno di questi, alla vista delle divise, temendo di incappare nella rete è fuggito a gambe levate. Uno degli agenti, quindi, ha chiesto in prestito a un passante la biciclette e con la due ruote si è messo all'inseguimento del fuggitivo. Intercettato una prima volta nel cantiere del lungomare all'altezza del Bagno 52, tra i due è nata una prima colluttazione col malvivente che non ne voleva sapere di farsi bloccare. Fuggito una seconda volta, alla fine è stato bloccato sulla spiaggia del Bagno 51 dove nel frattempo è intervenuta anche una pattuglia delle Volanti. L'uomo è stato arrestato e portato in Questura mentre l'agente, rimasto ferito, è stato medicato in pronto soccorso e dimesso con una prognosi di 10 giorni. Il malvivente, risultato essere un tunisino 26enne, è stato processato per direttissima con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e il giudice dopo aver convalidato il fermo lo ha liberato con la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Rimini fino alla prossima udienza. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia di Stato sulla struttura ricettiva che ospitava l'uomo.