Era stato in servizio a Rimini: trovato morto nel carcere di Sollicciano il poliziotto che sparò alle Cascine

E'stato trovato morto senza vita nel tardo pomeriggio di venerdì, nel carcere fiorentino di Sollicciano, il poliziotto 47enne indagato per l'episodio degli spari esplosi al parco delle Cascine, in provincia di Firenze, nei pressi della fermata della tramvia, il 19 maggio scorso. Come viene riportato da FirenzeToday, l'uomo è stato trovato impiccato dagli agenti della polizia penitenziaria, durante un giro di controllo. Allertati i sanitari del 118, l'intervento di questi ultimi si è concluso con la constatazione del decesso.

Con ogni probabilità si tratta di suicidio, con le indagini del caso coordinatedal magistrato di turno della procura fiorentina. Il 47enne sarebbe stato recluso in cella da solo. Lo scorso 19 maggio il poliziotto alle Cascine, fuori servizio e da poco trasferito a Firenze da Rimini, a seguito di una lite con un giovane originario del Gambia con precedenti per spaccio, per motivi non ancora chiari, esplose due colpi di pistola e ferì con un coltello il giovane, per poi darsi alla fuga in scooter.

I carabinieri lo rintracciarono e lo denunciarono, per arrestarlo poi per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, reati compiuti nel proprio domicilio, dove viveva con la compagna, anche lei arrestata per resistenza a pubblico ufficiale (una donna carabiniere ebbe lesioni per quattro giorni di prognosi). Nell'abitazione furono sequestrati un coltello e una pistola. Il poliziotto inizialmente era stato messo agli arresti domiciliari. In seguito a violazioni degli arresti il gip aggravò la misura cautelare e decise per la carcerazione.

Alle Cascine l'uomo sparò almeno due colpi di pistola, probabilmente in aria ma sono ancora in corso indagini sull'episodio, a seguito del quale il 47enne era stato sospeso dal servizio.