Polo Est Village tornano le Finali del Campionato Italiano di Beach Volley 2024

Il direttore del Polo Est Village, Massimo Ceccarelli, annuncia che le Finali del Campionato Italiano di Beach Volley 2024, anche quest’anno sono riconfermate a Bellaria Igea Marina. L’evento si aprirà sabato 31 agosto e fino domenica 8 settembre i migliori atleti del beach volley italiano si contenderanno i titoli italiani Under e Assoluti del Beach Volley italiano in diretta streaming e televisiva.

Per 10 giorni il Polo Est Village si trasformerà per accogliere questo prestigioso evento FIPAV, organizzato da Insubria Gallarate e Polo Est Village: 8 campi regolamentari, una grande arena centrale con tribune, area lettini, stand, eventi e area “food & beverage”. Verrà ricreato un vero e proprio villaggio dedicato al beach volley, ideato per accogliere i giovani atleti, le famiglie e i grandi professionisti del panorama nazionale. Le Finali del Campionato Italiano di Beach Volley vedranno la partecipazione delle squadre più competitive provenienti da ogni angolo dell'Italia. Atleti di élite daranno il massimo per conquistare la Tappa ed conquistare il titolo di “Campione Italiano”. Il direttore del Polo Est Village comunica che il villaggio sarà aperto a tutti e gli spettatori avranno l'opportunità di assistere gratuitamente per tutto il periodo delle gare a match spettacolari.