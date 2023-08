Polo scolastico di Rimini Nord, all’architetto Marco Tanzili la progettazione della nuova primaria Fai Bene

E’ Marco Tanzili dello studio Ta.Ri-Architects di Roma a essersi aggiudicato il concorso di idee per la progettazione della scuola primaria Fai Bene, il nuovo polo educativo di nuova concezione che sarà realizzato a Rimini nord, zona Viserbella, finanziata da Inail per un investimento di 5,5 milioni. L’individuazione del vincitore è arrivata a conclusione della gara pubblicata dal Comune di Rimini sulla piattaforma messa a punto dal Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e che ha visto la partecipazione di un centinaio di professionisti.

Il 2 agosto scorso si è riunita la Commissione giudicatrice per valutare le tre proposte che hanno avuto accesso al secondo grado del concorso e che hanno presentato progetti con un livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Nell’occasione è stata prodotta la graduatoria provvisoria di merito dei progetti, riconosciuti solo attraverso un codice. Nella successiva seduta pubblica del 4 agosto è stato sciolto l’anonimato, consentendo l’abbinamento dei progetti ai loro autori.

Al soggetto vincitore saranno quindi affidati i successivi livelli di progettazione definitiva ed esecutiva della nuova scuola, che dovrebbe completarsi entro la metà del prossimo anno, per poi procedere con la gara per l’affidamento dei lavori a carico di Inail.

Lo studio guidato dall’architetto Marco Tanzili si è classificato al primo posto ottenendo 65,950 punti, assegnati da una commissione multi professionale, composta da rappresentanti sia delle professioni tecniche sia di quelle educative. La valutazione si è basata sull’aderenza della proposta alle indicazioni contenute nel bando, frutto anche del contributo di pedagogisti ed educatori, orientate a stimolare l’apprendimento superando la concezione della lezione frontale. Ai progettisti è stato chiesto di immaginare una scuola dove nella stessa struttura fossero compresenti aree a diversa vocazione, flessibili e multifunzionali, adattabili a molteplici utilizzi nel corso della giornata o delle stagioni, con spazi esterni dedicati all’outdoor education, pensati per essere assegnati in gestione ad associazioni ed enti, nella prospettiva di una scuola che diventi uno spazio di riferimento per chi vive nel quartiere.

L’area interessata dal progetto (circa 8mila metri quadrati di superficie) è stata individuata a Viserbella lungo via Verenin Grazia, tra il lungomare e la Statale 16 adriatica, che in prospettiva risulta adatta alla futura realizzazione di complesso scolastico completo, che comprenda i tre cicli di insegnamento (infanzia, primaria, secondaria di 1° grado). La scuola comprenderà due sezioni con mensa e una palestra di superficie minima di 200 mq e con accesso sia dall'interno sia dall'esterno, per consentire un uso anche al di fuori dell'attività scolastica. La fascia davanti a via Verenin Grazia sarà riservata alle opere di urbanizzazione (accessi, parcheggi, aree di sosta per i bus).

La zona inoltre è stata ed è tuttora al centro di interventi di potenziamento e miglioramento della viabilità e dell’accessibilità, attraverso opere infrastrutturali quali la messa in sicurezza dell’incrocio tra via Grazia e via Lotti (conclusa a inizio anno), la realizzazione della rotatoria sempre su via Verenin Grazia (in corso di realizzazione) e l’ampliamento di via Lotti, che sarà completata attraverso la realizzazione di un percorso pedonale e nuova illuminazione (al via dopo l’estate).

Marco Tanzilli, classe 1989, ha fondato nel 2017 lo studio TA.RI-Architects, - TAnk of Represented Ideas insieme alla collega Claudia Ricciardi, di due anni più giovane. Lo studio ha all’attivo progetti oltre che in Italia anche in Corea del Sud, Turchia, Francia, Stati Uniti, Cina e negli anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti dedicati alla valorizzazione dei giovani talenti dell’architettura. Recentemente è stato selezionato tra i 10 migliori studi italiani under 36 (da NIB-NewItalianBlood organization), e ha vinto il terzo premio come miglior studio italiano under 35 (da YIA-YoungItalianArchitects presS/Tletter). Nel 2020 Tanzilli è stato anche l’unico italiano a comparire nella lista dei 40 architetti e designer più promettenti in Europa selezionati dall’European Center for Architecture Art Design and Urban Studies e The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design e valutati sulla base dei principali progetti realizzati.

I secondi classificati (punteggio di 64,100) sono riuniti in un raggruppamento costituito dall’architetto Andrea Stanghini (mandatario), gli architetti Marilena Baggio, Veronica Van Der Horst e Davide Pecoraro. I terzi classificati, con un punteggio di 41,35, sono rappresentati da LAB.I.R.INT S.R.L., società mandataria, e Ingena S.r.l., gli architetti Adele Spiezie, Ilaria Castaldo, Mariarosa Giuliano, Fabrizio Nebbioso, Ortega de Luna Ernesto, l’ingegner Giusepppe Sabella, la geologa Antonella Laurelli.

“Compie un passo avanti un progetto altamente innovativo – commenta l’amministrazione comunale – dove gli spazi e gli ambienti saranno progettati e realizzati non solo per garantire il massimo della funzionalità, ma per rispondere alle nuove esigenze educative e formative, per una didattica inclusiva. Un progetto che conferma l’impegno prioritario dell’Amministrazione ad investire sui nuovi poli educativi”.